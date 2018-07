Stalker perseguita, molesta e rapina madre e figlia: ai domiciliari con braccialetto elettronico

Domenica 29 Luglio 2018, 14:59

TORRE DEL GRECO. Perseguita, molesta e rapina madre e figlia: ai domiciliari stalker 29enne. Dopo accurate indagini gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Torre del Greco, alla guida del primo dirigente Davide Della Cioppa hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in regime alternativo degli arresti domiciliari, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di B. U., 29enne napoletano, indagato per reati di stalking, lesioni e rapina in danno di due donne, madre e figlia, la prima di 47 anni di origini indiane e la figlia nata a Castellammare nel 2001, residenti in zona Vesuviana.Per la gravità dei reati commessi dal 29enne e la sua natura violenta è stato necessario ricorrere alla misura cautelare, aggravata anche dalla sottoposizione all’applicazione del cosiddetto “braccialetto elettronico” e dal divieto di comunicare con persone diverse da quelle con le quali coabita.I poliziotti avevano già raccolto numerose denunce da parte delle due donne. Le indagini, ed i successivi riscontri, hanno portato gli investigatori ad un quadro probatorio tale da ritenere necessaria l’applicazione delle misure irrogate.Le due donne sono, tuttavia, costantemente monitorate dagli agenti al fine di prevenire azioni illegali ed evitare tragici epiloghi.