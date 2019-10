Stalking al citofono della sorella per i soldi della droga: arrestato 48enne

Un 48enne del quartiere Pugliano è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Ercolano per tentata estorsione nei confronti della sorella.



Ieri mattina è andato ogni mezz’ora sotto il condominio dove vive la donna: suonava insistentemente e tirava calci al cancello del palazzo urlando e pretendendo soldi.



Intervenuti dopo una chiamata al 112, i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato.



il 48enne non era nuovo a comportamenti di questo tipo infatti da giorni pretendeva, da un suo fratello, dai 5 ai 20 euro per comprare droga. lo ha anche picchiato. alla sorella invece era la prima volta che tentata di estorcere denaro ed è stata l’ultima.

