Venerdì 2 Agosto 2019, 13:08

TORRE DEL GRECO. Il paradosso delle piazzette: vietato il transito di auto e moto, ma spuntano scooter parcheggiati sugli stalli, tranquillamente. Giallo degli stalli per scooter in largo Santissimo, nei mercati rionali locali, ai i cui ingressi l’amministrazione di recente ha fatto installare tornelli anti illegalità per evitare ingresso delle due ruote che congestionavano il mercato.Questa mattina, però, alcuni cittadini hanno notato non solo che gli scooter entrano tranquillamente, ma che parcheggiano con grande comodità. È così partita una denuncia di Giuseppe Demino, presidente del comitato «Vesuvuana». «A che servono le barriere- dice- se poi non ci sono controlli contro le illegalità? Sarebbe il caso che si togliessero e ci fossero più controlli di vigili, anche perché questi tornelli non servono a nulla, ma creano solo problemi agli avventori delle piazzette, soprattutto a disabili e anziani».Tuttavia, i vigli urbani hanno chiarito il mistero: non si tratta di nuovi stalli per moto ma di vecchia segnaletica per bancarelle, quindi gli scooter sono in sosta vietata, per cui a breve saranno fatti dei sopralluoghi.