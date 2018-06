CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 18 Giugno 2018, 11:29 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2018 11:29

Una tassa dimenticata e una notifica che arriva con qualche anno di ritardo, con sanzioni solo per alcuni. La tassa è la Tares 2013, il tributo comunale sui rifiuti e servizi che cinque anni fa subentrò alla vecchia Tarsu, per poi essere sostituita l'anno dopo dalla Tari.La notifica in arrivo scaturisce dal mancato pagamento della Tares da parte di una larga fetta dei contribuenti napoletani. Ammontano a 109 milioni di euro, il 45% del totale delle entrate previste per la Tares nel bilancio preventivo 2013, le somme non riscosse dal Comune. Un bottino considerevole che ha spinto l'amministrazione ad emettere circa 150mila avvisi di notifica per i morosi. Una procedura consueta che però stavolta si è rivelata più ingarbugliata del solito.Un pasticcio che determinerà una sanzione solo per la metà di coloro che riceveranno la notifica. Per comprendere le motivazioni della disparità di trattamento tra i vari contribuenti, bisogna risalire all'impianto normativo della Tares 2013. Allora i Comuni, dopo aver inviato il solito avviso con i bollettini di pagamento e l'indicazione della cifra da pagare, erano tenuti ad inviare successivamente un avviso di notifica ai cittadini morosi, ma senza sanzioni e interessi.IL SOLLECITOUn sollecito con il quale l'ente provvedeva ad inviare nuovamente la richiesta di pagamento. Solo nell'eventualità di un ulteriore mancato versamento era poi concessa al Comune la facoltà di emettere una notifica con sanzione. Nel 2016 dagli uffici comunali furono emessi quegli avvisi senza sanzione ma solo il 50% fu regolarmente notificato ai cittadini. Mentre dall'altra metà dei contribuenti il sollecito non è mai stato ricevuto, a causa di errori negli indirizzi di recapito o per altre cause.IL CAOSPer coloro che hanno ricevuto il sollecito due anni fa, senza effettuare il versamento del tributo, scatta ora l'avviso di accertamento, comprensivo di sanzioni per il 30% del totale della somma e di interessi. Una notifica che prelude poi all'iscrizione a ruolo, attraverso l'Agenzia delle Entrate. Mentre ai cittadini cui non è mai pervenuto il sollecito inviato nel 2016, arriveranno ora gli stessi avvisi senza sanzione. Un gran caos, scaturito da un regolamento bizzarro oltre che dalle consuete difficoltà dell'amministrazione nella riscossione della tassa sui rifiuti. Difficile prevedere quali saranno gli esiti dell'azione di recupero delle somme evase sulla Tares, anche se sono legittimi i dubbi sulle possibilità di far pervenire ora gli avvisi a chi non era stato identificato già due anni fa.