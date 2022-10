Incidente sulla Statale Agerola, muore ragazzo di 16 anni in scooter: era di Castellammare

Incidente mortale sulla statale per Agerola, perde la vita 16enne di Castellammare. C.L era in sella al suo scooter in direzione Gragnano quando si è scontrato contro un'auto che proveniva in direzione opposta. L'impatto è stato violento tanto da aver sbalzato il corpo del giovane motociclista sull'asfalto. Soccorso da un'ambulanza del 118, è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Leonardo in codice rosso, li i medici hanno capito che le condizioni erano disperate e dopo gli estermi tentativi per salvargli la vita, ne hanno dichiarato il decesso.

Una tragedia che si è consumata nel primo pomeriggio lungo una strada ad alta velocità che collega i paesi dei Monti Lattari. Sotto choc l'automobilista di Gragnano che dopo l'impatto ha sbandato finendo nella corsia opposta. Sul posto gli agenti della polizia municipale e i carabinieri che stanno indagando sull'esatta dinamica.