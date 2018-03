«È stata aperta al traffico oggi, in direzione di Angri, la tratta della strada statale 268 »del Vesuvio« tra Somma Vesuviana-Cupa di Nola ed Ottaviano Zona Industriale, dal km 8,100 al km 12,350, in provincia di Napoli. I lavori, che hanno permesso la messa in esercizio di una tratta della carreggiata di oltre 4 km, ammodernata, con due corsie in direzione di Angri, si inseriscono nell'ambito del più ampio intervento di raddoppio e completamento della statale». Lo comunica l'Anas. «La carreggiata ad oggi ammodernata - prosegue - si collega alla tratta già interamente aperta al traffico nello scorso anno tra Ottaviano-Zona Industriale (km 12,350) e Poggiomarino-San Giuseppe Vesuviano (km 19,854), con circolazione a doppia carreggiata. La calendarizzazione di tale intervento ha subito un differimento dei tempi rispetto a quanto inizialmente stimato sia a causa di circostanze tecniche impreviste emerse durante l'esecuzione delle attività, sia a causa delle condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse, verificatesi - in particolare - durante l'esecuzione di specifiche attività quali quelle di pavimentazione».



«Allo stato attuale proseguono i lavori per l'ammodernamento della carreggiata della SS268 in direzione di Napoli, nel tratto compreso tra Ottaviano centro (km 9,600) e Ottaviano-Zona Industriale (km 12,350), per una lunghezza oltre 2,5 km - prosegue l'Anas - Nell'ambito di tale intervento sono in corso, tra l'altro, le attività propedeutiche alla demolizione dell'ultimo cavalcavia situato sulla tratta». «La fruibilità della tratta di strada statale 268, ammodernata, in direzione di Napoli è prevista entro il prossimo mese di aprile, con l'istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata aperta al traffico quest'oggi - conclude l'Anas - Entro il mese di giugno, infine, è prevista la fruibilità dell'intera tratta di statale a doppio senso di circolazione, su carreggiate separate».

