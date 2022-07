Statale Sorrentina nella morsa del traffico: circolazione ridotta per i mezzi pesanti

No alle targhe alterne, sì a limitazioni per i mezzi pesanti. Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, accoglie a metà le richieste dei sindaci della penisola sorrentina per trovare una soluzione all'emergenza mobilità. «È il momento di imporre una sterzata se non vogliamo che la Costiera soffochi», l'appello lanciato nei giorni scorsi dal primo cittadino di Sorrento, Massimo Coppola.

Un allarme legato ai flussi turistici tornati a livelli pre-pandemia e ai massicci spostamenti di gitanti fuori porta che mettono a dura prova la viabilità lungo la statale 145. Il piano dei sindaci prevedeva di ridurre il peso del traffico sulla «Sorrentina» varando opportuni provvedimenti come, ad esempio, le targhe alterne, almeno nei weekend. Ma il prefetto Palomba si è detto contrario a causa dei tempi stretti per predisporre un'ordinanza e attuarla quando siamo già nel pieno della stagione turistica.

Su un altro punto è stata invece trovata un'intesa di massima: le limitazioni ai tir. La bozza prevede lo stop ai mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate dalle 8 alle 14 e dalle 17 all'una e il blocco totale nei festivi. Il prefetto, dopo un confronto con Anas ed associazioni di categoria, varerà il provvedimento che dovrebbe essere valido dal primo fine settimana di agosto al 30 settembre.

Un altro capitolo sul quale Palomba si è mostrato disponibile è la questione dei parcheggi stagionali. Il mese scorso il Tar ha bocciato l'ordinanza del sindaco di Meta, Giuseppe Tito, che consentiva di adibire fondi agricoli ad aree di sosta per i mesi estivi. Sentenza che potrebbe avere ricadute anche sugli altri Comuni dove sono in vigore analoghi provvedimenti. «Il prefetto - spiega il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli - e ci ha fornito rassicurazioni: sta valutando di emanare egli stesso un'ordinanza come hanno fatto i suoi predecessori fino ad una decina di anni fa».