Statale sorrentina, incidente mortale per un 30enne di Vico Equense

Incidente mortale sulla Statale Sorrentina poco dopo le 13 di questa mattina, perde la vita un 30enne di Vico Equense. Il ragazzo era in sella alla sua moto con la fidanzata quando ha impattato contro un'auto.

La giovane è stata trasportata in ambulanza in gravi condizioni all'ospedale di Sorrento. L'incidente è avvenuto poco dopo Pozzano, all'altezza dell'albergo "Towers" . Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale stabiese guidati dal comandante Antonio Vecchione. Sull'esatta dinamica dell'impatto sono in corso verifiche.

