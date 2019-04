Mercoledì 10 Aprile 2019, 09:31 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2019 10:09

Incidente mortale questa notte sulla Statale Sorrentina145, nei pressi di Pozzano. Un uomo in sella alla sua moto Yamaha proveniente da Castellammare e diretto a Vico Equense ha impattato contro un pilastro di cemento ed è stato sbalzato al di sotto della carreggiata.Per il centauro non c'è stato nulla da fare, il volo di circa 20 metri è stato fatale. Sul posto gli agenti della Polstrada di Sorrento che hanno effettuato i primi rilievi. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta per capire se vi siano responsabilità di terzi per la tragica morte. La vittima è di Genova e si trovava a Castellammare per lavoro, era infatti il dirigente di una ditta esterna che lavora per Fincantieri