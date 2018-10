Statale Sorrentina, lavori fermi sul viadotto: nessuna chiusura fino al 12 ottobre

Lunedì 8 Ottobre 2018, 21:03

Viadotto San Marco, ancora fermi i lavori di manutenzione: Statale Sorrentina regolarmente fruibile fino al prossimo 12 ottobre. Lo rende noto Anas in una comunicazione di poche righe inviata a tutti i comuni interessati dalla chiusura del ponte che collega l'autostrada Napoli - Salerno alla penisola sorrentina. Le opere cominciate il 12 settembre scorso erano già ferme da tempo in verità, su trenta giorni di lavori previsti ( nella prima fase) sono poco più di cinque le chiusure realizzate per interventi che hanno interessato il manto stradale del viadotto. Ora le disposizione sono le seguenti: "tra il km 3+600 circa (svincolo di Castellammare Ospedale) ed il km 9+600 (sv. di Castellammare Villa Cimmino), a partire dalle ore 21:30 del 08.10.2018 e fino alle ore 21.30 del 12.10.2018 la SS 145 “Sorrentina” non sarà interessata dai lavori di manutenzione, fatte salve improvvise necessità, pertanto resterà fruibile al traffico in entrambe le direzioni di marcia con il limite delle 7,5 tonnellate".Secondo quanto stabilito in Prefettura i lavori dovrebbe durate gino al 9 dicembre prossimo, in attesa che Anas renda noto come l'intervento è stato rimodulato, il termine anticipato o posticipato delle opere resta un'incognita.