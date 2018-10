Mercoledì 31 Ottobre 2018, 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In occasione del ponte di Ognissanti il Comune di Castellammare aveva chiesto ad Anas la sospensione dei lavori di sostituzione degli appoggi al viadotto San Marco per agevolare il traffico cittadino, richiesta accettata. Il ponte che collega i caselli stabiesi ai comuni dei Monti Lattari e Penisola Sorrentina sarà percorribile in entrambe le direzioni fino a domenica pomeriggio. La notte tra domenica e lunedì riprenderanno le opere che per ora sono previste fino al 21 dicembre. Una data che scatenato polemiche nella città di Castellammare che sarà fortemente penalizzata, il traffico infatti durante la chiusura parziale del viadotto, si concentra principalmente sul raccordo stabiese e lungo le strade che dai comuni vicini arrivano alla città delle Acque. Sospendere i lavori durante i giorni di festa è una decisione che favorisce ancora una volta il turismo verso la penisola sorrentina rendendo più agevole il passaggio. Penalizzati invece senza appello tutti i pendolari che dal lunedi al venerdi sono costretti ad affrontare i disagi dovuti ai lavori in corso.