A causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno impedito l’ultimazione delle attività relative ai lavori di ricostruzione di un cavalcavia ferroviario di sovrappasso alla statale 145 “Sorrentina” da parte del Consorzio Ferroviario San Giorgio-Volla Due, si rendono necessarie limitazioni al transito veicolare, in provincia di Napoli, nelle notti di giovedì 1 e venerdì 2 ottobre 2020.

Nel dettaglio, esclusivamente in orario notturno compreso tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo, sarà chiuso il tratto compreso tra il km 1,650 ed il km 7,200 (svincolo di Gragnano) e saranno contestualmente interdette le rampe di uscita e di immissione dello svincolo Castellammare Ospedale, al km 3,600.

La circolazione potrà seguire percorsi alternativi individuati lungo viabilità locale e lungo la ex Statale 145 “Sorrentina” e la ex statale 366 “Agerolina”, in corrispondenza dello svincolo autostradale di Castellamare di Stabia oppure di quello di Gragnano della statale 145, in entrambe le direzioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA