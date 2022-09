La Statale Sorrentina si fa in tre: ecco lo svincolo di Seiano

Via libera del consiglio comunale di Vico Equense al progetto per ampliare lo svincolo della statale Sorrentina che immette verso la Marina d'Aequa. L'elaborato approvato dall'assemblea prevede l'allargamento di via Murrano in modo da alleggerire la viabilità, soprattutto nel periodo estivo, quando si registra il maggiore afflusso di bagnanti verso il mare. Si tratta di uno dei punti nevralgici per la mobilità in entrata e uscita dalla penisola sorrentina dove, durante la stagione estiva, si verificano lunghe code in entrambi i sensi di marcia.

Ciò soprattutto a causa della particolare conformazione dell'intersezione che rende difficoltoso per chi proviene dalla marina immettersi nelle colonne di auto in transito verso Sorrento e in direzione di Napoli. Disagi avvertiti in modo particolare in questi mesi durante i quali la Costiera ha fatto segnare numeri record sul fronte turistico dopo gli anni caratterizzati dalla pandemia.

Per ridurre i problemi provocati dall'imbuto che si crea all'innesto del collegamento con la Marina di Seiano, il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello, ai primi di giugno ha anche rispolverato un'ordinanza già adottata dal suo predecessore, Andrea Buonocore, con la quale è stato riaperto al transito il viadotto del Rivo d'Arco. Si tratta della strada di cantiere realizzata per il trasporto di materiali e macchinari necessari alla costruzione del depuratore consortile di Punta Gradelle. Un percorso fortemente osteggiato dagli ambientalisti, ma che può rappresentare una valida alternativa alla viabilità ordinaria attraverso via Murrano. A causa della carreggiata ridotta può essere comunque attraversato solo a senso unico per il deflusso di auto e scooter dalla Marina d'Aequa. Tanto che in questi mesi il viadotto è stato riaperto solo nei fine settimana ed esclusivamente dalle 17 alle 20, la fascia oraria del rientro dal mare.

Ora, però, la svolta che potrebbe garantire un netto miglioramento per la mobilità lungo la statale 145 Sorrentina grazie all'ampliamento di via Murrano. I lavori, per un milione e 500 mila euro, dovranno essere affidati entro fine anno e prevedono l'allargamento della sede stradale con la realizzazione di una terza corsia. «Gli interventi incideranno positivamente sulla viabilità non solo del Comune di Vico Equense, ma di tutta la penisola sorrentina - ha sottolineato l'assessore con delega ai Lavori pubblici Luigi De Martino - Un progetto che ha ricevuto il sostegno anche della Prefettura, con cui specie nell'ultimo periodo, sono stati numerosi i confronti per la risoluzione delle criticità estive. Concentreremo i lavori nel periodo di traffico meno intenso, come i mesi invernali, in modo da intralciare il meno possibile il passaggio di cittadini e turisti».

Ovviamente l'intervento a Seiano non rappresenta la soluzione definitiva. Lo sanno bene i sindaci della Costiera che durante gli incontri con il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, hanno più volte sollecitato iniziative incisive. Si è discusso delle targhe alterne, che non si esclude di introdurre per la prossima stagione, ma soprattutto di potenziare le vie del mare e garantire collegamenti adeguati da parte della Eav-Circumvesuviana.