La Sorrentina riapre h24: gallerie aperte tutta la notte

Venerdì 29 Dicembre 2017, 14:26 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 14:26

CASTELLAMMARE - A seguito degli ulteriori interventi provvisori, svolti dal Comune di Castellammare di Stabia con il supporto di Anas, a partire da questa sera viene estesa alle 24 ore la transitabilità del tratto di strada statale 145 “Sorrentina” dallo svincolo di Castellammare Ospedale (km 3,600) allo svincolo di Castellammare Villa Cimmino (km 9,700), comprese le gallerie ‘Varano’ e ‘Privati’, in provincia di Napoli. L’apertura dei tunnel in orario notturno è possibile anche in relazione alla esecuzione di un intervento da parte del Comune di Castellammare di Stabia, consistito in una prima sistemazione delle aree finalizzata ad assicurare il miglioramento della continuità idraulica del torrente ‘Rivo Calcarella’ e nella installazione di un sistema d’illuminazione della zona dell’alveo, attigua alla tratta di statale (eseguiti durante il periodo Natalizio con il supporto di Anas), oltre che grazie al continuo lavoro delle pompe idrovore allocate in zona dall’Azienda. L’esecuzione di tali attività era stata concordata tra tutti gli Enti territorialmente interessati durante una riunione del 18 dicembre scorso.La transitabilità della tratta di statale 145 resta comunque connessa alle favorevoli condizioni meteorologiche – per motivi di sicurezza – in quanto il deflusso delle acque del torrente ‘Rivo Calcarella’ risulta ancora parziale, rendendo tuttora necessario il lavoro delle pompe idrovore ed il monitoraggio dei livelli di allerta del bacino a monte della tubazione (del diametro di 5 metri) sulla quale si è creata una strozzatura, in conseguenza del crollo della ripa a valle del torrente, a seguito delle eccezionali precipitazioni dello scorso 6 novembre.