Statale Sorrentina, inferno estate tra ingorghi, gallerie e selfie

Statale Sorrentina, croce e delizia. La 145 è la lingua di asfalto che attraversa un territorio unico. Ventotto chilometri di strada da Pompei a Massa Lubrense per immettersi in un altro tracciato dalle grandi suggestioni: l'Amalfitana. Ma la Sorrentina non offre solo un panorama mozzafiato. È anche un reticolo di viadotti, gallerie, rettilinei, curve e incroci che rappresentano insidie enormi per automobilisti e centauri. Lo confermano i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati