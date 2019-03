Castellammare: lavori sulla Statale 145, chiude il tunnel di Pozzano

Venerdì 22 Marzo 2019, 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Durante la prossima settimana verranno eseguiti alcuni interventi sulle strade statali 145/Var 'Santa Maria di Pozzanò e 691 Fondo Valle Sele, tra le province di Napoli e Avellino. Nel dettaglio, lungo la strada statale 145/Var in provincia di Napoli, per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti tecnologici della galleria di 'Santa Maria di Pozzanò, situata tra i territori comunali di Castellammare di Stabia e Vico Equense, si rende necessaria la chiusura al traffico della arteria stradale, compreso il tunnel, in esclusivo orario notturno.L'interdizione sarà attiva tra le ore 21.30 e le ore 6 del giorno successivo, nelle tre notti comprese tra mercoledì 27 e sabato 30 marzo 2019. Il traffico da/per Napoli verrà deviato lungo percorso alternativo indicato in loco. In provincia di Avellino, per l'avanzamento dei lavori di nuova pavimentazione lungo la strada statale 691 Fondo Valle Sele, a partire da lunedì 25 e fino a venerdì 29 marzo, nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 18.30, sarà interdetto al transito, sia in entrata che in uscita, lo svincolo di Calabritto.A causa delle cattive condizioni meteorologiche di mercoledì scorso, inoltre, proseguirà fino a martedì 26 marzo l'interdizione al transito dello svincolo di Caposele. La circolazione proveniente da Lioni oppure da Caposele/Calabritto potrà utilizzare la ex ss165 attraverso gli svincoli precedenti o successivi a quelli interessati dalle attività.