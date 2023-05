Sepe smantella la sua opera dedicata a Maradona: «L’artista decide il destino delle sue opere»

L’artista Domenico Sepe ha deciso di smantellare la sua opera, dopo la rinuncia da parte del Comune di Napoli alla destinazione d’uso iniziale, cioè ad essere collocata all'esterno dello stadio a Fuorigrotta. «Il tramonto di D10S. Collezione privata Sepe. Solo l’artista decide il destino delle sue opere» si legge in un suo post sui social.

L'artista nelle scorse settimane ha inaugurato la statua del Cristo Rivelato nel centro storico della città.

«Paradossalmente - commenta Francesco, un utente social - può avere più successo così. Non la fondere, lasciala proprio come tramonto di D10s. Può rappresentare gli anni bui della sua vita, la squalifica dal calcio, la droga, l'obesità, l'abisso».

«È un grande peccato averla distrutta-– dice sui social Leonardo - Credo che un artista deve produrre prima per se stesso e fregarsene se poi l'opera non trova una collocazione. A me piace perché nasce in un momento storico particolare , l' hai realizzata con grande impeto artistico, c'è dentro tutta la tua forza d'animo, le emozioni e la grande passione che ti caratterizza. Proprio perché nasce senza committenza per me aveva un valore aggiunto. Mi dispiace molto».