Statua di Maradona, l'ultrà indagato per gli scontri davanti alla Regione si dimette dalla commissione

Si è dimesso dalla commissione nominata dal Comune di Napoli per scegliere la statua di Maradona Gennaro Grosso, rappresentante della tifoseria organizzata napoletana in seno alla commissione. Grosso è indagato dalla Procura di Napoli in relazione alle violente proteste avvenute in via Santa Lucia la sera del 23 ottobre 2020 contro le misure restrittive anti Covid di Governo e Regione Campania.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Statua di Maradona a Napoli, prorogato l'avviso pubblico del... IL CASO Napoli, monumento a Maradona: indagato per devastazione uno dei capi... IL CASO Statua di Maradona a Napoli, blitz al Comune: la Procura indaga su...

La decisione, spiega il suo avvocato Emilio Coppola, è stata presa «per garantire la massima trasparenza e affinché non si strumentalizzi la sua presenza all'interno della commissione comunale». Grosso nega di aver preso parte agli scontri con le forze dell'ordine del 23 ottobre: «L'ipotesi di un suo coinvolgimento - ricorda Coppola - si basa esclusivamente su un'intercettazione telefonica tra lui e la madre, ma le celle del cellulare sono sempre agganciate al suo quartiere di residenza», e cioè nei pressi di piazza Carlo III.

© RIPRODUZIONE RISERVATA