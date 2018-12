Statuina di Hitler fra i pastori, c'è un'indagine della Procura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 15 Dicembre 2018, 09:22

Non accenna a spegnersi il clamore suscitato dall'esposizione di una statuina raffigurante Adolf Hitler fra i pastori delle bancarelle di San Gregorio Armeno. Se la polemica che ha fatto seguito alla diffusione della notizia è lentamente scemata, l'attenzione degli investigatori rimane alta.LE INDAGINILa Procura ha aperto un fascicolo, le indagini sono affidate alla polizia di stato che cerca di tenere un profilo basso nell'intento di rintracciare la persona che ha ordinato la statuina e che l'avrebbe poi regalata a un conoscente. Nei giorni immediatamente seguenti la diffusione della notizia, agenti della Digos hanno bussato alla porta dell'artigiano Genny Di Virgilio, che ha materialmente realizzato la sculturina, chiedendogli dettagli sulle fasi in cui ha ricevuto l'ordine e sui momenti dell'acquisto. C'è la necessità di risalire alla committente, che secondo il racconto del pastoraio sarebbe una donna, per tracciarne un profilo e comprendere se la statuina era destinata a un singolo «appassionato» o se dietro la richiesta della raffigurazione del dittatore nazista si nasconda un rigurgito dei movimenti di destra estrema e violenta sui quali sarebbe necessario un approfondimento.