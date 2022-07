Stazione Av Afragola, 24enne africano dà in escandescenze, terrore tra i pendolari

Paura e panico sono gli elementi che hanno contraddistinto il weekend appena trascorso ad Afragola. La stazione dell'Alta Velocità è stata scenario dell’episodio accaduto nella tarda serata. Tutto era tranquillo tra i passeggeri che arrivavano e quelli che partivano, poi il terrore è diventato il protagonista indiscusso. Un uomo ha dato in escandescenze andando ad inveire contro tutti. Le parole sono diventate sempre più pesanti tanto da far temere il peggio: dai danni alla struttura alla violenza. Sono stati allertati gli agenti della polizia ferroviaria che sono intervenuti in pochi minuti. Lo straniero, di origine nigeriana, di 24 anni è stato bloccato. Sono in corso gli accertamenti per verificare la probabile assunzione di sostanze stupefacenti o alcolici.

Coloro che hanno assistito alla scena hanno raccontato quei momenti: «All’inizio non avevo dato peso alla cosa, poi però la situazione è degenerata. Sembrava ingestibile e ho cercato di allontanarmi il più velocemente possibile».