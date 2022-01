Stazione Centrale di Napoli, falso allarme bomba a piazza Garibaldi per un bagaglio incustodito

Falso allarme alla Stazione Centrale di Napoli. Intorno alle ore 8. Veloce l'operazione di verifica e l'allerta è presto rientrata.

Ad insospettire era stato un bagaglio lasciato incustodito nel piazzale esterno della stazione, nei pressi della libreria Feltrinelli. Veloci verifiche hanno appurato che la valigia fosse innocua.

«Bloccano un'intera stazione per una valigia vuota ogni volta», ha affermato un passante solito a vivere la città.

Al momento la situazione a Piazza Garibaldi sembra tornata tranquilla e a breve riaprirà la normale circolazione.

Situazioni del genere sarebbero ormai all'ordine del giorno, secondo quanto riferisce anche una addetta di noto negozio in servizio in stazione, che fa sapere come in questo periodo l'attenzione è massima e non passano inosservati i bagagli lasciati incustoditi.

Pratica che purtroppo si registra assai di frequente, benchè siano continui anche gli annunci in stazione che avvisano l'utenza di non lasciare incustoditi i propri effetti personali. Evidentemente, fa notare ancora l'impiegata, in tanti che per risparmiare il denaro del deposito bagagli non esitano a lasciare le valigie in stazione, assicurate con lucchetti e catene un po' ovunque.