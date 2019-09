Sabato 7 Settembre 2019, 15:15

Stamattina un uomo è arrivato all'ospedale Loreto Mare, intorno alle 4,30 in appartente stato di ubriachezza. Con molta difficoltà, perché in stato confusionale, l'uomo ha raccontato che proveniva dalla zona della Ferrovia dove aveva bevuto qualcosa da qualche parte e successivamente di non ricordare più nulla, se non che gli erano spariti portafogli e cellulare e, date le difficoltà a riprendersi, si era diretto in ospedale.La segnalazione arriva dalla pagina Fb "Insieme facciamo tutto". Nel pronto soccorso sono state effettuate le analisi sull'uomo e dagli accertamenti effettuati è risultato positivo alla benzodiazepina, principio attivo del Valium, la droga inodore, incolore e insapore meglio conosciuta come droga dello stupro perché utilizzata per stordire le ragazze e violentarle.In questo caso, al bar qualcuno ha versato la sostanza nel bicchiere dell'uomo. Quando il farmaco ha cominciato a fare effetto e l'uomo è finito in stato confusionale, gli hanno rubato cellulare, portafogli e tutti i beni che aveva addosso. L'uomo, ripresosi, non si è voluto neanche ricoverare.