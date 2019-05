Napoli, una bomba della seconda guerra mondiale nel cantiere della Stazione centrale: arrivano gli artificieri

Mercoledì 8 Maggio 2019, 18:26

Trovato ordigno bellico nella stazione ferroviaria di Napoli. Nel pomeriggio la ditta incaricata dei lavori in stazione ha proceduto a recintare l’area interessata e alla messa in sicurezza per poi procedere alla rimozione dell’ordigno. L’esplosivo, di grosse dimensioni, è stato rinvenuto nei pressi del corso Meridionale dove sono in corso i lavori di rete ferroviaria. I poliziotti intervenuti hanno accertato che si trattava di un proietto dell'artiglieria bellica, circa 30 cm, ed era possibile rimuoverlo in sicurezza. Gli artificieri hanno proceduto alla rimozione del residuato dopo che la polizia ferroviaria aveva notiziato la prefettura e l'autorità giudiziaria.L'operazione di rimozione durata circa un'ora, non ha arrecato fastidi ai tanti turisti viaggiatori presenti in stazione, ne ha interrotto e costituito ritardo per la circolazione dei treni.