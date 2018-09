La stazione Circum diventa dormitorio, l'appello del web: «Aiutiamoli»

Giovedì 6 Settembre 2018, 12:54

TORRE DEL GRECO - Invisibili, disperati, fantasmi: «Vanno aiutati, soffrono, diamo una mano». Dramma della disperazione a Torre del Greco, alla fermata Sant'Antonio della Circumvesuviana, diventata la casa di due clochard: da qualche settimana due uomini d'età avanzata, due senzatetto, hanno trasformato la stazione Eav della periferia cittadina in un dormitorio. Trascorrono la notte all'interno della stazione, arrangiandosi come possono: trovano conforto in un piumone o si riparano utilizzando dei sacchetti di plastica, il loro letto è un cartone rimediato probabilmente tra i rifiuti.Il web si è subito mobilitato: dopo aver postato le foto dei due clochard, è stata lanciata una raccolta di fondi per aiutare i due barboni. «Portiamo loro cibo e acqua, chi può doni qualcosa - l'appello su Facebook - Sono disperati, hanno bisogno di aiuto». Ma non mancano le polemiche: «Non vogliono essere aiutati e la loro scelta va rispettata - racconta un volontario che ha provato a fornire assistenza - Di certo non possono rimanere in quel posto in quelle condizioni».