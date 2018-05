CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 10 Maggio 2018, 10:28 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2018 10:28

Scoppia la pace intorno alla stazione Duomo: la guerra è durata il tempo di un week end. L'architetto Fuksas, che aveva minacciato di ritirare la firma dalla stazione dell'arte, accoglie con favore i segnali di tregua lanciati dall'assessore Calabrese e ricambia con messaggi di distensione: «Abbiamo già fissato un appuntamento a Napoli per la prossima settimana, ci incontreremo al cantiere. Sono certo che tutto si chiarirà».I motivi della tensione risalgono a venerdì scorso. Fuksas era a Napoli per ricevere un premio, si è accorto che all'interno del cantiere di piazza Nicola Amore erano ripartiti i lavori, ha capito che nessuno l'aveva avvisato di ulteriori varianti al suo progetto per la stazione dell'arte e ha lanciato i suoi strali: troppe varianti, hanno snaturato il mio lavoro senza nemmeno avvisarmi. Anche la cupola che aveva resistito alle varianti verrà ridimensionata: io non mi riconosco in quella struttura. Ritiro la firma.All'infuocato sfogo dell'architetto ha risposto con moderazione l'assessore comunale ai trasporti, Mario Calabrese («gli abbiamo sottoposto tutte le varianti»). Però da palazzo San Giacomo i tecnici hanno iniziato a sussurrare che forse la questione era banalmente economica: le varianti che avrebbe voluto disegnare Fuksas avrebbero avuto un costo «importante», anche la direzione artistica dei lavori sarebbe stata pesante per le casse del Comune. Il resto è storia di offensive e controffensive, con l'architetto che insiste nel raccontare un progetto snaturato e lancia accuse per i danneggiamenti ai ritrovamenti archeologici.Poi è venuto il momento della riflessione. Risale a ieri la pubblicazione sulle colonne del Mattino delle parole dell'assessore Calabrese: «Per noi il progetto delle stazioni dell'arte è importante. Saremmo dispiaciuti se Fuksas ritirasse la sua firma. Speriamo di trovare un accordo, ma se fosse impossibile trovarlo, andremmo avanti comunque».Le dichiarazioni moderate e le speranze di «apertura» da parte dell'assessore Calabrese hanno raggiunto Massimiliano Fuksas in Israele dove oggi verrà presentata una sua nuova opera: «Anche io sono certo che si chiarirà tutto. Anzi, vi svelo che abbiamo già un appuntamento per martedì prossimo. Ci vedremo al cantiere di piazza Nicola Amore per capire come intervenire per risolvere la questione».Probabilmente l'architetto non riuscirà a partecipare all'incontro; ci sarà sicuramente la moglie di Massimiliano Fuksas, Doriana, che è anche socia dello studio. Si parlerà delle varianti che sono state apportate, della necessità di coinvolgere chi ha firmato il progetto. Si chiarirà che la vicenda economica non è così rilevante come temevano i tecnici di Palazzo San Giacomo perché gli eventuali costi da sostenere riguarderanno soprattutto gli spostamenti e le ore di lavoro delle persone inviate dallo studio Fuksas in città per seguire il completamento degli interventi. Insomma, la trattativa verrà riaperta, e stavolta le possibilità di una conclusione serena della vicenda sembrano dietro l'angolo.