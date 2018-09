Lunedì 24 Settembre 2018, 11:35 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2018 11:54

Le mappe tattili ci sono, ma sono sbagliate. Questo lo strano caso della stazione metro di Bagnoli, dove le indicazioni in braille inducono in errore i non vedenti. «Chi entra in stazione e legge la mappa trova evidenti errori», afferma Pasquale, cittadino ed attivista del quartiere.«Sui cartelli è segnato come binario 2 - direzione Piazza Garibaldi - il binario 1 che porta verso Pozzuoli. Stessa cosa accade con il binario 3 che in realtà corrisponde al binario 1. In questo modo i portatori di handicap visivo rischiano di andare al lato opposto rispetto alla loro destinazione».