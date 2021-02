Napoli, sexgate a Belle arti: scagionato Incerti e spuntano altri casi

Viene scagionato dall’accusa principale, quello di aver costretto una sua studentessa a vivere una relazione sessuale, forte della posizione di superiorità come docente. Ma, neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo, che si vede contestare un’altra accusa, questa volta risalente a un periodo più lontano nel tempo, sempre a proposito della sua carriera di docente e regista di successo all’Accademia di belle arti. E non è tutto, accanto al suo nome - nella nuova accusa - c’è un altro indagato, un altro insegnante: si chiama Salvatore Crimaldi, collega di lavoro in Accademia (in un filone che potrebbe investire anche un terzo professore). Fatto sta che a leggere l’ultimo atto di accusa, a carico di Incerti e Crimaldi, ci sono le dichiarazioni di due studentesse, che sostengono di aver subito palpeggiamenti in passato.

Eccola la svolta sul caso molestie a Belle Arti. C’è una doppia mossa della Procura di Napoli, che investe un docente finito quattordici mesi fa in una vera e propria tempesta mediatico-giudiziaria. È il caso del docente Stefano Incerti, che a febbraio del 2019 si dimise dal ruolo che aveva in accademia sull’onda d’urto di una sorta di “me too” delle studentesse napoletane. Era accusato di aver approfittato del suo ruolo di docente per intrecciare una relazione con una alunna, che poi - in un secondo momento - lo avrebbe denunciato, in quanto indotta a subire un rapporto intimo. Per questa storia - ed è la prima novità di rilievo - non sono emersi riscontri. Anzi. Difeso dai penalisti Maurizio Sica e Lucilla Longone, Incerti ha dimostrato il carattere consenziente del suo rapporto con la ragazza che lo aveva denunciato in prima battuta. Intanto, proprio a carico della prima denunciante, c’è un processo per calunnia (Incerti parte offesa), che vede indagata la studentessa (ma, secondo quanto appreso dal Mattino, la Procura di Napoli ha avanzato richiesta di archiviazione ed è attesa la valutazione del gip).



Ricordate la storia? Decisiva la mossa di Incerti, che ha mostrato le chat via whatsapp, che evidenziavano la mancanza di assoggettamento, in una relazione spregiudicata ma consensuale da parte di entrambi. Nessuna molestia, nessuna violenza fisica, nessuna imposizione, secondo quanto emerge dalle indagini del pm Cristina Curatoli e dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone. Tutto chiaro? Tutto finito? Niente affatto.

Già perché nel corso degli accertamenti condotti sul primo caso, la Procura ha acquisito anche altre testimonianze, tra cui una denuncia firmata da altre due giovani donne, in passato iscritte nella stessa accademia. Ed è in questo secondo filone, che la Procura manda un avviso di chiusura inchiesta (atto che fa da preludio a una probabile richiesta di processo) a carico dello stesso Incerti e di un altro suo collega. Brutta l’accusa: violenza sessuale a carico di due docenti. Si sono fatte avanti in questi mesi, altre due studentesse che hanno puntato l’indice contro Incerti e contro Crimaldi. Ci sarebbero stati palpeggiamenti durante le lezioni, un’accusa che viene rubricata come violenza sessuale carico dei due indagati, alla luce delle pesanti dichiarazioni messe nero su bianco da parte delle parti offese.



Quanto basta a spingere la Procura di Napoli a tenere aperto un faro investigativo su quanto avvenuto in questi anni all’ombra dell’accademia di Belle arti, mentre sullo sfondo ci sarebbe anche il nome di un terzo professore, al momento rimasto top secret.

Ricapitoliamo: oltre quaranta alunne ascoltate dalla Procura, un’archiviazione per il caso scoppiato nella prima ora da Incerti, poi altre denunce al vaglio dei pm a carico di Incerti, di Crimaldi e di un terzo docente. Il tutto mentre la prima ragazza di questa storia è indagata per calunnia (ma pende su di lei una richiesta di archiviazione).



Vicenda complessa, a tratti anche confusa, che ha fatto i conti con il processo sommario organizzato a mezzo social e una buona componente di rabbia nei confronti di un certo andazzo subito - dicono le studentesse - nel corso del loro cammino di formazione. Brutto lo spaccato che è emerso, all’insegna di commistioni tra docenti e iscritti ai corsi di laurea. Archiviato il primo caso, quello più grave, ora Incerti è pronto ad affrontare anche la seconda accusa. Dice di non essere un mostro di poter dimostrare, chat via whatsapp alla mano, la correttezza del proprio comportamento. Nessuna violenza, nessuna molestia, nessun palpeggiamento, ma un flirt - sembra di capire - che può essere raccontato anche in questo caso alla luce dei messaggi intercorsi con la nuova querelante.



Non ci sta alle accuse, neanche il docente Salvatore Crimaldi: difeso dall’avvocato Gaetano Inserra, il prof (da due giorni destinatario di un avviso di chiusura indagine), risponde: «Sto vivendo un incubo, riuscirò a dimostrare in tutte le sedi la mia completa estraneità alle accuse».

