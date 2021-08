Muore a 25 anni a causa di un sarcoma, la famiglia raccoglie fondi per l'ospedale Pascale

Stefano Sorano, 25enne di Acerra, muore il 2 maggio del 2020 a causa di un sarcoma polmonare. Il giovane combatteva già da un anno e, dopo una prima operazione chirurgica al Monaldi, fu trasferito al Pascale.

Per ricordarne la memoria amici e parenti hanno organizzato «Hakuna Matata», un torneo di calcio e promosso una raccolta fondi a favore dell’istituto dei tumori di Napoli, perchè, come sottolinea zia Tiziana, «anche se quelle cure non hanno dato l’esito sperato, è stato accudito e accompagnato con amore fino alla fine».

A consegnare il gigante assegno simbolico, la zia Tiziana che gli ha fatto da madre, avendo Stefano perso la mamma a quattro anni, Federica, la fidanzata e gli amici del cuore.

«Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine - dice il direttore generale dell’Irccs, Attilio Bianchi - a questa famiglia che anche nella disgrazia di aver perso un congiunto tanto giovane, ci ha riconosciuto l’impegno e la dedizione con cui trattiamo i nostri pazienti. Gesti come questi ci invitano a proseguire nella nostra mission con sempre maggiore impegno».