Stellantis Pomigliano, il sindaco: «L'Alfa Romeo Tonale sia l'inizio di un nuovo futuro»

L'Alfa Romeo Tonale come «inizio di un futuro per lo stabilimento di Pomigliano, che preveda ulteriori produzioni di rilievo per garantire i livelli occupazionali e la sopravvivenza delle aziende dell'indotto e dei loro lavoratori». E' quanto auspica il sindaco di Pomigliano d'Arco , Gianluca Del Mastro, dopo aver visto la presentazione della nuova Alfa Romeo Tonale, auto prodotta nel locale stabilimento Stellantis.

APPROFONDIMENTI L'INDUSTRIA Stellantis, Pomigliano produrrà il Suv Tonale: via la Cig,... L'INDUSTRIA Stellantis Pomigliano, al via la produzione dell'Alfa Romeo... L'INDUSTRIA Stellantis Pomigliano, premio di produzione ai dipendenti: ecco a...

«Con la presentazione ufficiale del nuovo Suv - afferma Del Mastro - dopo undici anni torna ad essere prodotta nello stabilimento automobilistico di Pomigliano una vettura a marchio Alfa Romeo. E' per noi una bella notizia e lo è per i tantissimi lavoratori di questa fabbrica che da anni dimostrano, con i riconoscimenti ottenuti, di essere tra i più bravi e organizzati della multinazionale Stellantis. Ma per il sito industriale di Pomigliano deve essere solo l'inizio di un futuro che preveda, sin dal piano industriale che verrà presentato il mese prossimo, ulteriori produzioni di rilievo che vadano ad accompagnare le altre in essere, e a garantire i livelli occupazionali da una parte, ma anche la sopravvivenza delle aziende dell'indotto e dei loro lavoratori».

Del Mastro, infine, sottolinea che l'amministrazione da lui guidata «così come ha fatto fin dai primi mesi di insediamento, ha avviato una interlocuzione schietta e anche cordiale con Stellantis che proseguirà anche nelle settimane a venire». «Rappresenteremo con forte convinzione - conclude il sindaco - che lo stabilimento di Pomigliano deve continuare a rivestire un ruolo centrale nelle politiche dell'azienda e che i nostri lavoratori meritano la più alta considerazione».