Stellantis, a Pomigliano continua lo stop per carenza di semiconduttori

Continua lo stop produttivo per lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco, che resterà fermo anche domani a causa della carenza di semiconduttori. La fabbrica automobilistica è ferma dal 10 settembre scorso, dopo una riapertura di appena due giorni, durante i quali l'Ad di Stellantis, Carlos Tavares, è stato in visita nello stabilimento. Il nuovo fermo è stato reso noto da Mario Di Costanzo, responsabile automotive della Fiom di Napoli, il quale ricorda le richieste di un incontro al Governo da parte delle organizzazioni sindacali, e chiede una diversa gestione delle comunicazioni dei fermi produttivi da parte dell'azienda.

Di Costanzo, inoltre, sottolinea che il «silenzio del Governo e la cattiva gestione delle comunicazioni aziendali, potrebbero innescare un clima di tensione - afferma il sindacalista - che in questa fase non serve davvero a nessuno».

«I lavoratori stanno subendo gravissime perdite economiche non più sostenibili - sottolinea Di Costanzo - è uno schiaffo alla dignità di chi lavora portare a casa meno di mille euro, soprattutto se si considera che sono gli stessi operai che durante la pandemia hanno permesso di portare avanti il Pil nazionale a rischio della propria vita. È inaccettabile che rispetto a quasi due mesi di chiusura totale dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco, il Governo sia assente sulle politiche industriali, e non risponda alle richieste di incontri avanzate dalle organizzazioni sindacali. Ed ancor più inaccettabile è la gestione delle comunicazioni di senza lavoro da parte di Stellantis, che ha ignorato le nostre sollecitazioni in merito».