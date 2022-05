Stellantis, il sindaco di Pomigliano incontra i vertici dello stabilimento

Incontro in municipio tra il sindaco di Pomigliano d'Arco Gianluca Del Mastro, ed il plant manager del locale stabilimento Stellantis, Alessio Leonardi. Nel corso dell'incontro «teso a rafforzare i rapporti tra i vertici della multinazionale e le istituzioni cittadine», ha reso noto Del Mastro, è stato fatto il punto della situazione sull'andamento dell'azienda sul territorio, che si appresta al lancio commerciale del nuovo modello Alfa Romeo Tonale.

«In un momento così importante per questo stabilimento - sottolinea il sindaco - che vive la fase delicata del lancio della nuova automobile, su cui lavoratori e sindacati ripongono molta fiducia e tante aspettative per il futuro della fabbrica, abbiamo voluto incontrare i vertici del sito produttivo per fare un punto della situazione, comprendere quali sono le prospettive future per i lavoratori e le aziende dell'indotto, e ribadire la necessità di una integrazione sempre più forte di Stellantis nel tessuto cittadino, anche con iniziative future da mettere in campo insieme».

Secondo Del Mastro, l'incontro di oggi pone le basi «per un proficuo rapporto di collaborazione, anche in relazione alla partecipazione di Pomigliano alla rete nazionale della »Città dei Motori« - ha concluso il sindaco - ed alla realizzazione del progetto del “museo del motore”».