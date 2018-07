Stephan, il migrante spazzino: «Io volontario per integrarmi»

Martedì 24 Luglio 2018, 15:07

«Gentili signori e signore, desidero integrarmi onestamente nella vostra città, senza chiedere l'elemosina. Da oggi terrò pulite le vostre strade». C'è scritto così su un cartello in mezzo alla strada. Poco più avanti c'è Stephan, 19 anni, armato di guanti, scopa e paletta intento a ripulire il marciapiede. Succede nel cuore del Vomero, in via Bernini. Ogni giorno Stephan parte da Giugliano, dove abita, e viene a Napoli, sceglie una strada ogni giorno diversa della città e inizia a spazzare. In cambio chiede 50 centesimi «come se mi offriste un caffè per il lavoro svolto - dice - Sono bene accette anche buste, scope e palette. Qualche volta basta anche solo un sorriso, quello è gratis».È partito da solo dal Ghana circa tre anni fa, ancora minorenne, percorrendo il terribile viaggio simile a quello di tanti suoi connazionali. Prima a piedi nel deserto poi sui barconi della speranza fino all'Italia. Poi è arrivato a Napoli e ha deciso di non starsene con le mani in mano e dare il suo contributo alla comunità che lo ha accolto. E forse anche per dimostrare che i migranti possono essere un valido supporto per la gestione dei beni pubblici in un periodo in cui infiamma un dibattito dai toni forti sulla questione. «Io sono un volontario - dice - pulisco le strade e in cambio le persone mi aiutano. Così mi sento utile in attesa di trovare un lavoro migliore».Le signore dello shopping vomerese passano, gli sorridono e lo ringraziano. La sua iniziativa piace e anche i commercianti della zona gli strizzano l'occhio. Stephan non è l'unico spazzino volontario, come lui un gruppo di migranti in tutta Napoli si è organizzato per offrire lo stesso servizio.