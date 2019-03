Lunedì 18 Marzo 2019, 21:54 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2019 22:21

Poco prima delle 22 ennesima stesa di stampo camorristico a Napoli. Questa volta uomini armati di pistola, che sparano per seminare il terrore e "marcare il territorio", sono entrati in azione al Rione Traiano. Due scooter con a bordo 4 persone hanno esploso 4 colpi di pistola in via Tertulliano nel quartiere di Soccavo. Sul posto sono giunti i carabinieri. Al momento non si segnalano né feriti né danni alle cose.