Stesa al Parco Verde, domenica con le Comunioni dei bambini: «Ma la paura è ancora tanta»

Al Parco Verde di Caivano, teatro giovedì scorso di una stesa intimidatoria dei clan, con decine di colpi esplosi, le Comunioni previste si stanno svolgendo regolarmente. Il parroco, Don Maurizio Patriciello, aveva rivolto un appello ai camorristi perché lasciassero svolgere il rito senza altre manifestazioni di violenza.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Caivano, dopo la «stesa» al parco Verde don Patriciello... IL CASO Parco Verde, una stesa nel giorno della Carfagna: «Ricostruiamo... L'ABUSIVISMO Stesa al Parco Verde, il sindaco di Caivano scrive al prefetto...

Nella parrocchia di San Paolo Apostolo di Caivano è presente anche il vescovo di Aversa, monsignore Angelo Spinillo, che è stato applaudito dai fedeli al suo arrivo. Sono cinque i bambini che faranno la prima Comunione, una settantina tra genitori e parenti presenti. «C'è paura - ha detto all'Ansa don Patriciello - quello che hanno fatto giovedì scorso non si era mai visto. Mi chiedo in quale quartiere d'Europa si vedono cose come queste». Le campane della chiesa, stamattina hanno suonato insistentemente. Rintocchi a distesa. «Ho voluto dare un segnale» dice Don Patriciello.