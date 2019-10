Giovedì 24 Ottobre 2019, 08:19

A distanza di tre settimane un’altra stesa nel cuore della notte, al confine con il Rione Sanità. Intorno alle 2.30 otto colpi di pistola, stando alle prime ricostruzioni, sono stati esplosi in, ad angolo con via Fonseca, nello stesso punto dello scorso 2 ottobre.Attimi di paura per i residenti, destati dal sonno dal rumore delle pallottole esplose all’altezza di un immobile dove c’è un’edicola votiva. Sul posto si attendono i rilievi delle forze dell’ordine.