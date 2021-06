Stesa di camorra a Pozzuoli, i colpi sparati ​da auto in corsa

Attimi di paura la notte scorsa nel quartiere di Monterusciello dove i residenti sono stati svegliati da una serie di colpi di arma da fuoco esplosi da una o più auto in corsa. Si tratterebbe della classica “stesa” di camorra, andata in scena verso le 2.30 all’interno del complesso di palazzine popolari dei “600 alloggi”, già teatro di spari e raid contro abitazioni di pregiudicati e pusher.

Anche in questa occasione gli obiettivi sarebbero uno o più affiliati ai nuovi gruppi camorristici del quartiere, come testimoniano i colpi esplosi in via Ottone Rosai e via Giorgio De Chirico, nei pressi delle abitazioni di pregiudicati. L’allarme è stato dato dai residenti che hanno raccontato di aver sentito due raffiche di colpi di pistola a pochi minuti di distanza l’una dall’altra. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno rinvenuto diversi bossoli riconducibili a pistole scacciacani.