Stesa alla Riviera di Chiaia, arrestato anche l'ultimo pistolero

Arrestato l'ultimo uoo la faida di Chiaia. Su delega del procuratore della Repubblica di Napoli, infatti, la polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti di Mariano Cangiano ritenuto gravemente indiziato in concorso con Giovanni Strazzullo, Gennaro Ruggiero, Armando Mastroianni e Emanuele Mastroianni di associazione di stampo camorristico, porto e detenzione in luogo pubblico di armi comuni da sparo, esplosione di colpi d’arma da fuoco ed estorsione.



La misura è stata emessa all’esito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile e dal commissariato San Ferdinando in relazione al nascente gruppo criminale capeggiato da Strazzullo alias ‘o kikk, impostosi nella zona della Riviera di Chiaia con azioni eclatanti e violente, quale costola della consorteria criminale denominata “Alleanza di Secondigliano”.

Il gruppo criminale nel mese di luglio si è reso responsabile di scorribande armate con esplosioni di colpi d’arma da fuoco nel quartiere Torretta di Chiaia e ha taglieggiato i parcheggiatori abusivi della zona del lungomare di Mergellina, minacciandoli anche con l’uso delle armi.

In particolare, il 3 settembre, per intimidire uno dei parcheggiatori, gli indagati non hanno esitato ad adoperare un fucile mitragliatore, brandito mentre percorrevano a folle velocità le vie del centro cittadino, circostanza che tra le altre ha portato all’emissione il 9 settembre di un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti cinque affiliati.

I primi quattro indagati sono stati tratti in arresto tra 9 e 12 settembre mentre Cangiano s'è reso irreperibile fino a ieri, quando è stato rintracciato presso l’abitazione di un familiare.