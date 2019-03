Spari nel salotto di Napoli: «Terra contesa dai clan, qui ci scappa il morto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 20 Marzo 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2019 07:02

La guardia giurata parla fitto fitto al telefono, sta aggiornando un collega: «Lo sai che hanno trovato un altro colpo in una saracinesca? È alla gioielleria De Simone, qui dietro, su via Toledo». Su piazza Trieste e Trento sciamano centinaia di turisti distratti, non s'accorgono dei capannelli di residenti e negozianti che parlano solo della paura, dei colpi di pistola, della nuova notte di malavita.Adriano Gaito è presidente della Fondazione Circolo Artistico Politecnico che affaccia sulla piazza: «Questa è terra di nessuno, ognuno fa quel che vuole, così anche i violenti trovano spazio», dice di primo acchito dopo aver spiegato che la vicenda dell'ultimo raid notturno l'ha sentita dai racconti perché a quell'ora il Circolo è chiuso. «Per restituire dignità a questo luogo sarebbe necessario un presidio fisso, 24 ore al giorno, perché appena le forze dell'ordine si allontanano succede di tutto. Non so se rivolgermi al sindaco perché ci tuteli con la polizia municipale, al Questore affinché faccia restare qui in maniera fissa una volante, o al Prefetto che si trova a qualche metro da questa piazza e potrebbe imporsi per chiedere un controllo costante».