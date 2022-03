Questa notte, poco dopo la mezzanotte, i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti a San Vitaliano (Napoli) in via Anna Magnani all’interno della “219” per una segnalazione di colpi d’arma da fuoco.

Poco prima ignoti avrebbero esploso diversi colpi in aria. Rinvenuti e sequestrati 11 bossoli. Al momento non risultano feriti. Indagini in corso da parte dei carabinieri.