Sarebbero stati due i raid che ieri sera si sono verificati nel Rione napoletano della Sanità: dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco esplosi in via Santa Maria Antesaecula - dove, però, non sono stati trovati bossoli - le volanti del Reparto Prevenzione Crimine della Questura di Napoli sono state costrette, mentre facevano accertamenti nella strada dov'è nato Totò, a correre in vico Pacella ai Miracoli, dove un cittadino ha comunicato alla Polizia che qualcuno gli aveva rotto il lunotto della sua vettura parcheggiata con colpi di arma da fuoco.



La strada, secondo gli investigatori, si trova in una zona della Sanità dove a gestire gli affari illeciti è il clan Vastarella. I poliziotti hanno accertato che, effettivamente, il lunotto era stato rotto da un colpo di pistola. L'ogiva ha infranto il vetro e attraversato lo schienale del sediolino lato passeggero per poi fermarsi sulla seduta dov'è stata trovata. Su entrambi i casi sono in corso indagini della Squadra Mobile.

Giovedì 12 Aprile 2018, 10:27 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2018 10:27

