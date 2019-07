Napoli, stese alla Sanità, Poggiani: «Subito un comitato per la sicurezza»

Martedì 23 Luglio 2019, 14:41

"Sono stato dal sindaco per chiedergli di parlare con il prefetto: è necessario ed urgente un comitato per l'ordine e la sicurezza centrato sul rione Sanità": il presidente della Terza Municipalita, Ivo Poggiani, lancia un nuovo appello in difesa del quartiere colpito dalla battaglia tra i "guaglioni" dei clan che si contendono il territorio a colpi di pistola.Al centro della battaglia, a quanto sembra, il diritto di imporre tangenti ai commercianti che cominciano a guadagnare con il turismo. Ma qualcuno comincia a reagire e a denunciare. "Noi di batteremo per difendere la rinascita del quartiere", conclude Poggiani.