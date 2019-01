Stese e raid armati nel cuore di Napoli: preso «tiger», il boss del tatuaggio alla nuca

Venerdì 25 Gennaio 2019, 12:00

Si aggiusta bene il passamontagna, si tira su i pantaloni della tuta, sa bene che è inquadrato da almeno un paio di telecamere che coprono la zona. Piazza la bomba, la fuga per raggiungere il complice in sella allo scooter (seguito da un gatto spaventato per l'esplosione), con cui risalire via Atri contromano. Bomba all'esterno della pizzeria di via Sorbillo - siamo ai Decumani -, nuove immagini confermano la presenza di due complici, uno a terra e l'altro a piedi (come emerge dal video diffuso dal consigliere regionale Verdi Francesco Emilio Borrelli), in uno scenario che punta dritto sulla pista estorsiva. O meglio: sulla guerra tra due cartelli criminali che da qualche anno si contendono a colpi di stese e di bombe intere fette dell'area metropolitana. Al centro e nell'area vesuviana, è guerra tra i Rinaldi e i Mazzarella, come emerge anche dai blitz messi a segno ieri mattina. Arrestati i presunti esponenti del cartello Minichini-Aprea-De Luca Bossa, come responsabili di stese consumate sia nel rione De Gasperi di Ponticelli, nella roccaforte dei Di Micco (sgominati dalle indagini della Dda) sia nella zona di via Nolana («sopra le mura»), in una guerra perenne contro il clan Mazzarella. Da San Giovanni all'intera area est, fino al centro cittadino, approdando - secondo le prime indagini - addirittura in via Tribunali, con la bomba all'esterno della pizzeria Sorbillo.Ma andiamo con ordine, a partire dal doppio colpo messo a segno ieri dalla Dda dell'aggiunto Giuseppe Borrelli. In cella finisce il boss emergente Michele Minichini, 28 anni, conosciuto come «tiger». Decisive le indagini della Mobile del primo dirigente Luigi Rinella, che hanno ricostruito agguati e stese a Ponticelli e in via Nolana (13 gennaio del 2018), anche grazie alle telecamere che hanno consentito di isolare i segni distintivi di Minichini. È l'unico a non indossare il passamontagna quando è in sella alla Transalp o all'Honda Sh, per esporre i tatuaggi ad amici e nemici: viene chiamato «tiger», perché ha un tatuaggio di un giaguaro con le fauci aperte all'altezza della nuca, mentre sulla tempia a destra una bomba, oltre alla riproduzione di cinque fori in uscita. E non è finita: all'altezza del braccio, Michele Minichini ha voluto tatuarsi il numero «46», che sta per il numero civico all'interno del rione Villa di San Giovanni in cui è nato il potere criminale dei Rinaldi. Non è l'unico a finire in cella. Assieme a Minichini, il gip Luca Della Ragione ordina l'arresto di Luigi De Martino, di Giovanni De Turris, di Alfredo Minichini, di Gennaro Aprea, di Vittorio Kevin Suriano, di Fabio Oliviero e Ciro Cerrato. Si sprecano le foto in pose da duri, con le immancabili barbe lunghe ricavate dalla polizia dai singoli profili facebook, quelle in cui «casa Minichini» diventa «top one» e la «fratellanza è dalla culla alla tomba». Altra inchiesta della Dda, grazie al lavoro dei carabinieri del reparto operativo agli ordini del colonnello Alfonso Pannone: ricostruita la storia della bomba esplosa il 22 dicembre del 2017, quella in cui rimase ucciso il 32enne Antonio Perna. Vittima di se stesso, dal momento che Perna era stato inviato dai Mazzarella a piazzare una bomba in via Ferrante Imparato, di fronte al palazzo in cui abitano soggetti legati ai Rinaldi. Stava scappando quando rimase travolto dall'esplosivo destinati ai nemici e per questa vicenda è stata arrestata la compagna Monica Veneruso (47 anni). Omicidio colposo aggravato dal fine mafioso, dicono le indagini, perché fu lei ad accompagnare il partner in sella allo scooter a piazzare la bomba contro i Mazzarella. Amore, odio, soldi e vendetta all'ombra di una guerra - tra i Mazzarella e i Rinaldi - che continua ad offendere Napoli, in periferia e nelle sue zone turistiche.