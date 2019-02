Stese e proiettili vaganti, due anni di paura e feriti a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 6 Febbraio 2019, 07:00

Il volto triste di Elaine è un pugno allo stomaco. Ha inghiottito la paura e adesso sta lì a ripensare all'altra sera, quando è stata colpita da un proiettile mentre era a passeggiare con il suo fidanzato; continua a spiegare che pensava di morire. Nella città dove le «stese» sono all'ordine del giorno non è l'unica a vivere con questo terrore.In piazza Trieste e Trento, qualche mese fa un anziano abitante della zona raccontò un evento paradossale: la zona a cavallo fra il Plebiscito e via Toledo è contesa da gruppi criminali che, con frequenza, si presentano di notte, armi in pugno, e rivendicano la loro superiorità. «Io avevo la stanza da letto che affacciava sulla piazza, l'ho spostata sul retro perché avevo paura che uno di quei proiettili colpisse me o mia moglie mentre dormivamo.Nella zona del Mercato, subito dopo l'estate, una donna si svegliò per un colpo di pistola e trovò un proiettile nel letto: aveva colpito il soffitto ed era planato, per fortuna senza più forza, proprio sulle lenzuola.Non sempre, però, la questione si risolve con un grosso spavento. I feriti da proiettili vaganti sono tanti: negli ultimi due anni ne abbiamo contati dieci, compresa la povera Elaine, anche se l'elenco potrebbe essere incompleto.