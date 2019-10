CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 1 Ottobre 2019, 09:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intensificare i controlli sul rilascio delle residenze ai cittadini stranieri, non solo per evitare speculazioni da parte di proprietari di immobili, ma anche per evitare che queste persone, già reduci dalla sofferenza nei loro paesi di origine, siano esposti a rischi di natura igienico sanitaria»: questo l'obiettivo del Comitato Cittadino Casandrino presieduto da un ex consigliere ed assessore comunale, Antonio Silvestre.