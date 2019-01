Stipendi da quattromila euro, rimborsi record in Consiglio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 31 Gennaio 2019, 10:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Report - e la sua troupe - in visita al Consiglio comunale e dai consiglieri. È bastato vedere quelle telecamere perché nel palazzaccio di via Verdi scoppiasse il panico. Il tema? I costi della politica, un tabù vero e proprio per chi si occupa appunto di politica. Fari accesi sui gettoni di presenza dei consiglieri che partecipano alle sedute del Consiglio e alle commissioni consiliari, queste ultime in parte ferme per i ripetuti flop del Consiglio comunale. Non manca il malcostume, piaga che da anni affligge tutte le pubbliche amministrazioni, che il candidato arrivato alle elezioni come disoccupato appena eletto venga baciato dalla dea bendata tanto da essere assunto, con stipendi da favola, in questa o quell'altra azienda o società spesso di famiglia. Una legge dello Stato riconosce all'eletto il rimborso integrale dello stipendio se per il ruolo istituzionale non può recarsi in azienda. E tra il 2001 e il 2013 ci sono state inchieste della magistratura a Napoli che hanno riguardato anche e soprattutto le Municipalità senza però le indagini approdassero a nulla.