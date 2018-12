Venerdì 14 Dicembre 2018, 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È del 47 per cento l'adesione allo sciopero dei lavoratori di Anm indetto per oggi dalla Faisa Cisal. A rendere noto il dato è l'Azienda napoletana mobilità. L'astensione di quattro ore era stata indetta per la vertenza dei capi servizio delle funicolari cittadine. Il blocco della circolazione ha interessato gli impianti di Chiaia, Montesanto e Mergellina che hanno sospeso il servizio dopo l'ultima corsa delle ore 14.20 per riprendere alle ore 17. È rimasta invece sempre aperta la funicolare centrale cosi come le scale mobili del sistema intermodale Vomero. Complessivamente hanno scioperato 35 lavoratori su 74.