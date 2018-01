Sabato 6 Gennaio 2018, 16:06 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 16:06

Due mesi di meritato riposo per la funicolare di Capri. A partire da lunedì 8 gennaio, con l'ultima corsa alle 12.30, si fermerà fino a marzo il vagoncino rosso che da oltre un secolo unisce il centro di Capri e la Piazzetta con Marina Grande e il Porto. L’amministratore della Sippic Funicolare di Capri, avv. Anna La Rana, ha scelto di chiudere di lunedì con un orario comodo e non con l’ultima corsa della domenica per dar modo ai turisti di godere di un’altra giornata di vacanza. A dare l’annuncio della pausa è stato il direttore di esercizio, ing. Pasquale Santoro, che ha comunicato che il periodo previsto di interruzione dell’esercizio sarà di circa 60/70 giorni per consentire i lavori che quest’anno saranno particolarmente impegnativi ed ha informato anche che, in concomitanza con la chiusura dell’impianto, andrà in vigore il servizio sostitutivo a mezzo autobus.“Dopo l’abbattimento delle barriere architettoniche - ha detto l’avv. Anna La Rana - per agevolare i disagi ai passeggeri con disabilità motorie, ultimate all’inizio della riapertura della funicolare del 2017, ed il restyling delle due stazioni, quella inferiore di Marina Grande e superiore della Piazzetta, inizierà quest’anno 2018 il progetto per una mobilità sostenibile che la società realizzerà come prima fase progettuale attraverso la sostituzione dei vecchi motori con altri di ultima generazione predisposti ad alimentare energia rinnovabile con risparmio energetico. La fase successiva del progetto, che potrà aver inizio solo dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni dagli Enti preposti, prevede l’utilizzo effettivo delle nuove tecnologie mirate all’attuazione del risparmio energetico, attraverso una serie di soluzioni che consentiranno all’equipaggiamento elettrico della funicolare di essere interconnesso con un impianto fotovoltaico dimensionato opportunamente per alimentare in modo autonomo il modulo batteria per l’energy storage".