Stop Plebiscito, Comune spiazzato dal blitz: rischio lungo stop

Martedì 23 Ottobre 2018, 10:41

Il blocco a sorpresa del ministero dei Beni Culturali alle grate del metrò in piazza del Plebiscito equivale a un vero e proprio terremoto sui lavori che ha scatenato il caos tra tecnici e dirigenti nell’incertezza di quello che la decisione del Governo potrà comportare. Il Mibac ha fermato tutto nell’attesa di ulteriori approfondimenti. Al Comune, invece, si attende di leggere la lettera del Governo per capire quali siano le motivazioni che hanno consentito di cancellare il parere rilasciato dal Soprintendente Luciano Garella il 21 marzo scorso. Un via libera, anche quello, solo provvisorio e con prescrizioni, che rimandava ad un tavolo tecnico la decisione definitiva sull’estetica e sul materiale delle grate che sorgeranno sul lato destro dell’emiciclo. Oggi riunione a Palazzo San Giacomo. Nell’attesa della decisione del Comune, rischiano di restare in stand by anche le società incaricate dell’opera Ansaldo Sts e Metropolitana di Napoli, che ieri non hanno rilasciato dichiarazioni.