Venerdì 7 Settembre 2018

Disagi all'ospedale Loreto Mare dove da 24 ore è ferma la radiologia a causa di un guasto del macchinario che è l'unico in dotazione nel presidio. Il blocco dell'attività radiologica è scattato ieri, poco prima delle ore 21, ed ha complicato i tempi e le modalità dell'assistenza, costringendo i sanitari a rimandare gli esami meno urgenti e dunque allungare i tempi di attesa per i ricoverati.I pazienti che, invece, hanno necessitato di consulenze in radiologia con carattere di urgenza, sono stati inviati presso altri ospedali con l'impiego dell'ambulanza ospedaliera e, anche in questo caso, per la struttura in via Vespucci, si tratta di aumentare costi e tempi nell'assistenza fornita agli ammalati. Per il momento l'attività è interdetta e, secondo i sopralluoghi tecnici effettuati sull'apparecchio, la radiologia dovrebbe ritornare in funzione la settimana prossima, preannunciando un week end di ulteriori disagi e caos.A questa problematica, si aggiunge la sospensione dei ricoveri nel reparto di osservazione breve, consociuto come Obi, che non potrà accettare ricoveri nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 8 del mattino. «Le note carenze di organico impongono una modifica del percorso assistenziale» si legge in una nota ospedaliera sottoscritta dalla direzione lo scorso 5 settembre per spiegare che la sospensioen dei ricoveri notturni è dovuta «alla mancanza del medico».Questo significa che, nei casi di estrema necessità, i pazienti da ricoverare, giunti al pronto soccorso durante la notte, non potranno usufruire del periodo di osservazione ma verranno 'appoggiati' nel reparto di Medicina, come chiarisce ulteriormente la nota che ha scatenato i malumori dei camici bianchi. A protestare sono i sanitari del presidio che considerano «sempre più depauperato a vantaggio dell'Ospedale Del Mare dove sono state direzionate le nostre forze- dicono i sanitari in servizio al Loreto- compresi medici e infermieri». I dati, però, rendicontano che al Loreto Mare gli accessi giornalieri viaggiano ancora su 130-140 al giorno, una cifra a cui non corrispondono più le risorse necessarie basti pensare che da poco, il reparto di Ortopedia si compone di 8 posti letto a fronte dei 22 che prima erano disponibili in reparto.