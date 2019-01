Lunedì 28 Gennaio 2019, 12:35 - Ultimo aggiornamento: 28-01-2019 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nei reparti si gela ed i pazienti si arrangiano portandosi piccole stufe da casa. Succede all’ospedale Cardarelli dove i ricoverati si ritrovano senza riscaldamento e acqua calda. Il disservizio è cominciato ieri sera ma già da qualche giorno, alcuni reparti, avevano registrato lo stop dei caloriferi per un blocco delle caldaie.«La problematica del riscaldamento a singhiozzi e dell'acqua calda che manca ci è stata segnalata da diverse settimane in varie aree dell’ospedale - segnala Giuseppe Alviti responsabile campano per la Federazione Italiana Lavoratori del Tribunale dell’ammalato- abbiamo raccolto testimonianze di familiari e pazienti e, nel contempo, abbiamo richiesto un incontro con il manager Verdoliva”.In realtà, questa mattina, è stato proprio il direttore del Cardarelli, Ciro Verdoliva, a scrivere sulle pagine Facebook dove alcuni ammalati avevano manifestato il disagio per l'assenza del riscaldamento. Dopo alcuni post e scambi di informazioni dove il manager si rivolge direttamente ai pazienti per individuare esattamente i reparti in sofferenza, arriva la comunicazione che chiarisce la problematica, sempre a mezzo social e scusandosi con l'utenza.«Confermo il disservizio e MI SCUSO--si legge dal post Facebook di Verdoliva-. abbiamo avuto un funzionamento “a singhiozzo” delle tre caldaie che producono acqua calda e riscaldamento, mi hanno assicurato ripristino entro questa sera».